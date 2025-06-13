В Астане состоялось расширенное совещание по вопросам применения обязательных психокоррекционных программ в отношении лиц, совершающих правонарушения в сфере бытового насилия. Участники встречи пришли к выводу, что одной лишь системы наказаний недостаточно — необходима комплексная работа по исправлению поведения агрессоров, передаёт BAQ.KZ.

Совещание провёл заместитель начальника департамента полиции Астаны Эльдар Данияров. Он подчеркнул, что несмотря на рост числа обращений по фактам семейных конфликтов, полиция использует все предусмотренные законом механизмы воздействия — однако требуется усиление профилактической работы.

С докладами выступили представители судов, управления общественного здравоохранения и Центра психического здоровья. По их мнению, обязательная психокоррекция должна стать системной практикой — только в этом случае можно говорить о снижении уровня повторных правонарушений.

В рамках встречи предложено разработать методические рекомендации для специалистов, форму судебного ходатайства о назначении коррекционных программ и наладить межведомственное взаимодействие.