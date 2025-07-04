В Актау вынесен приговор в резонансном деле, связанном с эксплуатацией людей с инвалидностью. Как сообщили в пресс-службе суда, трое членов одной семьи — 50-летняя женщина и её двое сыновей — признаны виновными по статьям 126 и 128 УК РК (незаконное лишение свободы и эксплуатация лица), передает BAQ.KZ.

С октября 2023 года по март 2024 года подсудимые удерживали в неволе двух мужчин без нижних конечностей, которых ранее обманом вывезли из Караганды. Сначала жертв заставляли просить милостыню в Семее, затем перевезли в Актау и ежедневно отправляли на местные рынки. Все собранные деньги изымались.

Потерпевшие подвергались постоянному психологическому и физическому насилию, получали угрозы за любые попытки сопротивления. Лишь в марте этого года одному из них удалось сбежать и обратиться в полицию.

Суд признал обвиняемых виновными. Всем троим назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Это стало одним из самых показательных дел по статье о торговле людьми в регионе за последнее время.

Правоохранительные органы Мангистауской области призывают граждан не оставаться равнодушными к подобным фактам. Анонимно сообщить о преступлениях, связанных с эксплуатацией людей, можно по телефону доверия прокуратуры области: 8 (747) 139-18-39.

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