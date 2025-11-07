Несколько семей из США и Канады подали иски против компании OpenAI, утверждая, что их близкие пострадали после общения с чат-ботом ChatGPT, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Претензии касаются психологического воздействия искусственного интеллекта на пользователей.

По данным WSJ, в суд штата Калифорния подано семь отдельных исков. В жалобах говорится, что после взаимодействия с ChatGPT некоторые люди впадали в бредовые состояния и эмоциональные кризисы, а четверо совершили суицид. В жалобах указаны обвинения в неправомерной смерти, содействии самоубийству и непреднамеренном убийстве.

OpenAI пока не предоставила комментариев по поводу выдвинутых обвинений. Эксперты отмечают, что этот случай поднимает важные вопросы о безопасности и ответственности компаний, разрабатывающих искусственный интеллект, особенно в сфере психического здоровья пользователей.