Семьи погибших в ДТП на проспекте Аль-Фараби отказались от услуг адвокатов

Потерпевшие по уголовному делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы отказались от дальнейшего представления их интересов адвокатами. По словам защитницы Анны Черновой, решение потерпевших стало известно накануне очередного судебного заседания. При этом причины отказа от юридической помощи родственники погибших не озвучили.

Чернова отметила, что ранее все потерпевшие получили компенсации, примирились с подсудимым и обратились к суду с просьбой не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Также адвокат сообщила, что в ходе судебного разбирательства представители потерпевшей стороны заявляли ходатайства о вызове свидетелей и исследовании обстоятельств произошедшего. Несмотря на прекращение участия в процессе, они намерены продолжать следить за рассмотрением дела.

Следующее заседание суда назначено на 12 июня. Ожидается допрос подсудимого Александра Пака.

Напомним, ДТП произошло в Алматы в ночь на 21 марта. По данным следствия, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате аварии погибли три человека — 29-летний водитель Mercedes и две пассажирки в возрасте 20 и 22 лет. Александру Паку предъявлено обвинение по части 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса РК — нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы. На предыдущих судебных заседаниях родственники погибших сообщили о примирении с подсудимым, получении компенсаций и попросили суд не назначать ему реальный срок лишения свободы.