В рамках нарратива "Закон и порядок" Агентством по финансовому мониторингу во взаимодействии с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Министерством внутренних дел и партией "AMANAT" проведен семинар для пенсионеров на тему: "Как себя обезопасить от финансового мошенничества", передает BAQ.KZ.

Мероприятие собрало более тысячи участников. Для расширения охвата аудитории и информирования широкой общественности велась прямая трансляция на платформе YouTube.

На семинаре обсудили важные темы, такие как мошенничество и киберугрозы, риски участия в финансовых пирамидах и способы защиты от обмана.

По результатам анализа, проведенного Агентством, наибольшему риску стать жертвами финансового мошенничества подвержены пенсионеры. Именно для них по окончании мероприятия был организован приём граждан, в рамках которого представители госорганов провели правовые консультации.

Формат живого диалога с населением и межведомственного взаимодействия стал действенным инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями.

На важность упреждающих мер особо указал Глава государства в ходе расширенной коллегии правоохранительных органов: "Нельзя бороться только с последствиями преступлений, надо выявлять и устранять предпосылки их возникновения, идти на опережение".

Проведённый семинар стал продолжением серии профилактических мероприятий, ранее организованных для школьников, студентов и трудовых коллективов.

В дальнейшем аналогичные семинары будут проведены территориальными департаментами АФМ во всех регионах страны.