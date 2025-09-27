Международный телевизионный проект Димаша и Hunan Broadcasting System (КНР) представит знаковые туристские локации Казахстана мировой аудитории. Алматы и Алматинская область стали следующими точками съёмок Voice Beyond Horizon, передаёт BAQ.KZ.

Димаш Кудайберген и участники проекта из разных стран уже посетили Алматы. Съемки охватили популярные туристские локации мегаполиса и Алматинской области.

Зрители по всему миру смогут увидеть озеро Каинды с подводным хвойным лесом, пейзажи села Саты, признанного Всемирной туристской организацией UNWTO одной из лучших туристских деревень мира, Капчагайское водохранилище. В самой Алматы съемки проходили на Арбате, Зеленом базаре, а также в метро.

В проекте участвуют исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Выступления артистов оценивает международное жюри.

Проект Voice Beyond Horizon не только объединяет артистов из разных стран, но и покажет природное многообразие и туристский потенциал Казахстана. Съемки охватили ключевые регионы страны - Туркестанскую, Мангистаускую, Алматинскую и Акмолинскую области, город Алматы. Финал международного шоу состоится в столице страны.

Проект получил организационную поддержку со стороны министерств туризма и спорта, культуры и информации, национальной компании Kazakh Tourism и акиматов регионов.