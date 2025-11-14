Поездка в Стамбул, начавшаяся для немецкой семьи как обычный отпуск, обернулась тяжелейшей трагедией, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Четверо туристов — родители и двое маленьких детей — отравились уличной едой. Малышей спасти не удалось. Семья Бёчек — отец Сервет, мать Чигдем и их дети, шестилетний Кадир Мухаммет и трехлетняя Масал — прилетели в Стамбул 9 ноября и остановились в районе Фатих. Через два дня они попробовали мидии у уличного продавца в Ортакёе и заказали кумпир в одном из местных ресторанов. Скоро после этого у всех четверых начались рвота и сильная тошнота.

12 ноября семья обратилась в больницу. По информации издания Diken, врачи провели лечение сывороткой и отпустили туристов обратно в отель. Однако в ночь после выписки состояние детей резко ухудшилось. Мать обнаружила трехлетнюю Масал без признаков движения и вызвала экстренные службы. Медиков и полицию подняли по тревоге — семью срочно госпитализировали повторно.

Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались в больнице. Отец был переведен на искусственную вентиляцию легких, а мать до сих пор находится в реанимации. Полиция изучила записи камер отеля и допросила свидетелей. Директор департамента здравоохранения Стамбула Абдулла Эмре Гюнер сообщил, что власти начали официальное расследование причин массового отравления.

Несмотря на все меры, спасти детей не удалось. Лечение родителей продолжается. Провинциальное управление здравоохранения приступило к расследованию, — заявил он.

Расследование продолжается, а внимание общественности приковано к тому, что именно стало причиной трагедии, оборвавшей семейный отпуск.