Семья из трёх человек погибла в жутком ДТП на трассе Астана - Петропавловск
Авария произошла вблизи города Щучинск.
Сегодня, 05:16
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Сегодня, 05:16Сегодня, 05:16
223Фото: Instagram
Смертельное ДТП произошло вечером 3 августа на автодороге Астана – Петропавловск, передает BAQ.KZ со ссылкой на Nayzakokshe.
Авария произошла вблизи города Щучинск, рядом с кафе "Экспресс" и автозаправочной станцией "Синоил".
По предварительным данным, около 18:30 автомобиль Hyundai Elantra, следовавший в сторону столицы, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107, двигавшимся в направлении Кокшетау.
В результате лобового удара в салоне ВАЗ-2107 погибла семья из трех человек. Все четверо пассажиров Hyundai Elantra получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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