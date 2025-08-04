Смертельное ДТП произошло вечером 3 августа на автодороге Астана – Петропавловск, передает BAQ.KZ со ссылкой на Nayzakokshe.

Авария произошла вблизи города Щучинск, рядом с кафе "Экспресс" и автозаправочной станцией "Синоил".

По предварительным данным, около 18:30 автомобиль Hyundai Elantra, следовавший в сторону столицы, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107, двигавшимся в направлении Кокшетау.

В результате лобового удара в салоне ВАЗ-2107 погибла семья из трех человек. Все четверо пассажиров Hyundai Elantra получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.