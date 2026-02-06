Глава Центра исследований семьи и гендерной политики Института общественного развития Казахстана Акнур Иманкул назвала семью главной ценностью для казахстанцев. Об этом рассказала на заседании экспертного клуба SARAP "Семья в период изменений: ответ на социальную трансформацию с точки зрения Конституции", передает BAQ.KZ.

– В общественном сознании семья проявляется как базовая ценность. Например, по нашим обзорам мировых ценностей и результатам национальных опросов казахстанцы по-прежнему считают самой важной ценностью – семью, — сказала эксперт.

Акнур Иманкул отметила, что данные о семьях в Казахстане опровергают распространённое в общественном пространстве утверждение о кризисе семьи: оно не имеет эмпирического основания.