Семья остаётся главной ценностью казахстанцев — эксперт
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава Центра исследований семьи и гендерной политики Института общественного развития Казахстана Акнур Иманкул назвала семью главной ценностью для казахстанцев. Об этом рассказала на заседании экспертного клуба SARAP "Семья в период изменений: ответ на социальную трансформацию с точки зрения Конституции", передает BAQ.KZ.
– В общественном сознании семья проявляется как базовая ценность. Например, по нашим обзорам мировых ценностей и результатам национальных опросов казахстанцы по-прежнему считают самой важной ценностью – семью, — сказала эксперт.
Акнур Иманкул отметила, что данные о семьях в Казахстане опровергают распространённое в общественном пространстве утверждение о кризисе семьи: оно не имеет эмпирического основания.
– Хотя типы семейного института изменились, его ценностное ядро остаётся стабильным. То есть можно сказать, что института семьи и брака пока нет кризиса, — добавила она.
Самое читаемое
- Какие трассы в Казахстане закрыли до утра 6 февраля
- Гражданин Афганистана обманул госпрограмму, выдав себя за казаха
- Золото перестало быть "тихой гаванью": что происходит с рынком сегодня
- Блогерша Камилла Тенликова продавала интимные фото? В Минкультуры проверят информацию
- Неожиданный исход: казахстанский призёр ЧМ по боксу проиграл на турнире в Испании