Семья отравилась угарным газом в СКО
Сегодня 2026, 01:37
Сегодня 2026, 01:37
137Фото: gov.kz
Семья из города Тайынша пострадала от отравления угарным газом и была госпитализирована в районную больницу, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошел утром 4 марта 2026 года, предварительно из-за неисправной печи на твердом топливе. Пострадавшими стали мужчина 1973 года рождения, его супруга 1980 года рождения и их сын 2012 года рождения.
Департамент по ЧС Северо-Казахстанской области напоминает, что в отопительный период возрастает риск пожаров и отравлений, особенно в частном секторе. Жителям рекомендуют проверить противопожарное состояние домов и квартир, особое внимание уделяя исправности печного отопления, электропроводки и электроприборов. При обнаружении недостатков их следует немедленно устранить.
