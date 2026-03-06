Семья из города Тайынша пострадала от отравления угарным газом и была госпитализирована в районную больницу, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел утром 4 марта 2026 года, предварительно из-за неисправной печи на твердом топливе. Пострадавшими стали мужчина 1973 года рождения, его супруга 1980 года рождения и их сын 2012 года рождения.

Департамент по ЧС Северо-Казахстанской области напоминает, что в отопительный период возрастает риск пожаров и отравлений, особенно в частном секторе. Жителям рекомендуют проверить противопожарное состояние домов и квартир, особое внимание уделяя исправности печного отопления, электропроводки и электроприборов. При обнаружении недостатков их следует немедленно устранить.