Свежие результаты масштабного исследования "Будущее поколение Казахстана", инициированного British Council в партнерстве с LSE Consulting и Центральноазиатским Барометром, предоставили уникальный взгляд на настроения и ценности молодых казахстанцев, передает BAQ.KZ.

В исследовании приняли участие 1270 человек в возрасте от 18 до 35 лет — и их ответы демонстрируют портрет нового поколения: уверенного, осознанного и стремящегося к переменам.

Семья — основной ориентир для большинства опрошенных. Молодые казахстанцы гордятся своим происхождением и считают близких самым важным источником влияния, что подчеркивает прочную связь с культурными традициями. При этом они не замыкаются в рамках традиционализма — все больше внимания уделяется личностному росту, самореализации и карьерному развитию.

Несмотря на экономические и социальные вызовы, молодежь сохраняет высокий уровень оптимизма. Более 80% опрошенных верят в положительное будущее страны, а свыше 85% — уверены в своих личных и карьерных перспективах. Эта внутренняя устойчивость дополняется сильной верой в преобразующую силу образования: большинство считает его ключом к решению глобальных и локальных проблем.

Отношение к качеству образования в целом положительное — 57% респондентов считают, что система улучшается, особенно старшая когорта (30–35 лет), где 78% отмечают, что образование способно вызывать позитивные изменения в обществе. Кроме того, знание иностранных языков, в частности английского и казахского, воспринимается как важнейший инструмент профессионального и личностного развития.

Особый интерес вызывает стремление к предпринимательству: более двух третей молодых казахстанцев заявили о желании открыть собственный бизнес в ближайшие пять лет. Это говорит о растущей инициативности и уверенности в собственных силах, а также о переходе от идеи стабильной занятости к духу независимости и инновационности.

Молодежь также демонстрирует зрелое восприятие международной повестки. Казахстан в их представлении — это "мост" между Востоком и Западом, надежный дипломатический игрок и культурный посредник, что подчеркивает глобальный взгляд нового поколения.

Не остались в стороне и вопросы экологии: качество воздуха, переработка отходов и доступ к воде — ключевые темы, вызывающие обеспокоенность. Однако даже здесь молодежь проявляет оптимизм и готовность участвовать в поиске решений.

Особое внимание исследование уделило гражданской активности. Молодые казахстанцы все чаще объединяются в сообщества и инициативные группы, решая локальные проблемы своими силами. Кроме того, развивается цифровой активизм: социальные сети становятся площадкой для выражения мнений, создания искусства, дискуссий и продвижения важных социальных тем.

Исследование показывает: новое поколение Казахстана уверенно смотрит в будущее, сохраняя верность традициям, но при этом стремясь к модернизации и личной свободе.