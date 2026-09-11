Семьям погибших в канализации рабочих не выплатили ущерб: вмешалась прокуратура

В Кызылординской области двое рабочих спустились чистить канализационные трубы и погибли, отравившись сероводородом. Виновными признали бывшего директора госпредприятия и мастера, но деньги семьям погибших никто так и не выплатил, следует из сообщения Генпрокуратуры.

Осудили обоих по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса, за нарушение правил техники безопасности. Тем же приговором суд взыскал с них материальный и моральный ущерб в пользу потерпевших.

Выплат не последовало. Представитель потерпевшего написал в Генеральную прокуратуру.

Там изучили дело и пришли к выводу, что взыскание оформлено неверно. В заключении инспекции труда указано, что вина рабочих составляет 0 %, а вина предприятия как юридического лица 100 %.

По Гражданскому кодексу за вред от источника повышенной опасности отвечает предприятие, а не его сотрудники. То же самое разъясняет и нормативное постановление Верховного Суда.

Прокуратура внесла кассационный протест, потребовав отменить решение по гражданскому иску и привлечь предприятие как ответчика.

Кассационный суд с этим согласился. Решение по иску отменено, дело вернули в тот же суд, рассматривать его будет другой состав судей.

Приговор директору и мастеру остался в силе. Меняется только то, кто будет платить семьям.