Семьям погибших в Мангистау военнослужащих вручили телеграммы от Токаева

Семьям военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области, вручили телеграммы с соболезнованиями от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В телеграммах глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Президент также отметил, что семьям будет оказана всесторонняя помощь, а виновные в произошедшем понесут строгое наказание.

Погибших военнослужащих представят к государственным наградам.