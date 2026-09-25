Семьям погибших в Мангистау военнослужащих вручили телеграммы от Токаева
Погибших военнослужащих представят к государственным наградам.
25 Сентября 2026, 22:43
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25 Сентября 2026, 22:4325 Сентября 2026, 22:43
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Семьям военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области, вручили телеграммы с соболезнованиями от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В телеграммах глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Президент также отметил, что семьям будет оказана всесторонняя помощь, а виновные в произошедшем понесут строгое наказание.
Погибших военнослужащих представят к государственным наградам.
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