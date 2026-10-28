Семьям жертв сиропа «Док-1 Макс» в Узбекистане выплатили 6,6 миллиона долларов

В Узбекистане ускорили выплаты компенсаций семьям, пострадавшим в результате употребления лекарственных препаратов «Док-1 Макс» и «Амбронол». На сегодняшний день 88 семьям перечислено в общей сложности 80 млрд сумов, сообщило министерство здравоохранения Узбекистана.

Согласно исполнительным документам Ташкентского городского суда по уголовным делам, компенсации на общую сумму 82 млрд сумов должны были получить 90 пострадавших. Однако из-за затянувшейся реализации арестованного имущества виновных лиц первоначально удалось выплатить лишь 16,8 млрд сумов — около 20% от установленной суммы.

Для ускорения процесса и полного возмещения материального и морального ущерба пострадавшим семьям Президент поручил принять необходимые меры. В результате из государственного бюджета было выделено 65,2 млрд сумов.

Из общей суммы выплат 72,2 млрд сумов получили семьи 72 умерших детей. Еще 7,8 млрд сумов перечислили семьям 16 детей, которые прошли или продолжают проходить лечение.

Оставшиеся 2 млрд сумов планируется выплатить семьям еще двух детей после решения технических вопросов, связанных с банковскими картами. Таким образом, компенсации должны быть выплачены всем 90 пострадавшим.

При этом выделенные из бюджета средства намерены вернуть в республиканский бюджет за счет реализации имущества виновных лиц и взыскания с них соответствующих сумм.

Помимо финансовой поддержки, пострадавшим семьям продолжают оказывать медицинскую и психологическую помощь. Представители Министерства здравоохранения и других государственных ведомств совместно с врачами республиканских медицинских центров посещают семьи и принимают меры для оказания детям необходимой поддержки.

Как отмечает podrobno.uz, в августе 2023 года в Ташкентском городском суде по уголовным делам начался процесс над 21 обвиняемым — 20 гражданами Узбекистана и одним гражданином Индии. По данным суда, в период с августа 2022 года по май 2023 года после приема препаратов погибли 68 детей, еще 16 получили инвалидность.

В феврале 2024 года суд приговорил бывшего главу Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева к 18 годам лишения свободы, его заместителей Амирхона Азимова и Нодирбека Мусаева — к 16 годам, а директора компании Quramax Рагневдру Пратара — к 20 годам. Суд также постановил выплатить семьям погибших и пострадавших детей компенсации за моральный ущерб.