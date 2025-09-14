В Кой-Таше семью бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева выселили из резиденции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kaktus.media. По словам сына Атамбаева — Кадыра — отрудники милиции срезали металлическую дверь болгаркой и вынесли вещи на улицу.

Он заявил в соцсетях, что несмотря на то, что судебный процесс по делу ещё продолжается, власти приступили к исполнению решения. На вопрос, где теперь будет проживать семья, им ответили, что "предоставлен контейнер".

Ранее Государственное агентство по управлению государственным имуществом заявляло о планах построить на месте резиденции дом престарелых и детский сад. Родственники экс-президента утверждают, что это жильё было для них единственным. Сын Алмазбека Атамбаева, Кадырбек, сообщил, что семья временно переедет к родственникам. В своём обращении он поблагодарил граждан за поддержку, отметив, что семья получила "тысячи слов поддержки и множество предложений помощи".