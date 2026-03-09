В Тимирязевском районе, в 17 км от села Тимирязево, на автодороге легковой автомобиль оказался в снежном заносе и не смог продолжить движение, передает BAQ.KZ.

В салоне находилась семья: супруги и двое детей. Кроме того, женщина была в положении, что делало ситуацию особенно тревожной.

На помощь оперативно прибыли спасатели МЧС. Автомобиль был отбуксирован на очищенный участок дороги, после чего спасатели доставили семью до села Тимирязево.

Пострадавших нет, медицинская помощь не потребовалась.