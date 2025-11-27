В этом году Сенат активно работает над завершением рассмотрения ряда важнейших законодательных инициатив, передаёт BAQ.KZ.

Среди них - строительный кодекс, закон о банках, цифровой кодекс, а также законы о сертификации отраслей экономики и инфекционные законы. Работа ведется в комитетах и рабочих группах, идут интенсивные обсуждения, чтобы успеть принять все ключевые законы в оставшийся срок.