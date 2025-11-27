  • 27 Ноября, 16:02

Сенат готовит пакет важнейших законов к финальному рассмотрению

Какие законы на финишной прямой, рассказал Маулен Ашимбаев

В этом году Сенат активно работает над завершением рассмотрения ряда важнейших законодательных инициатив, передаёт BAQ.KZ.

Среди них - строительный кодекс, закон о банках, цифровой кодекс, а также законы о сертификации отраслей экономики и инфекционные законы. Работа ведется в комитетах и рабочих группах, идут интенсивные обсуждения, чтобы успеть принять все ключевые законы в оставшийся срок.

"Строительный кодекс, закон о банках, цифровой кодекс и другие важные законы требуют активной и внимательной работы. Мы завершаем обсуждение норм, которые планировалось включить в инициативный кодекс, внимательно следим за процессом в Сенате и делаем все возможное, чтобы успеть их принять в оставшийся срок", — отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев.

