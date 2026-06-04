Сенат одобрил поправки в уголовное законодательство и избирательные нормы

Депутаты Сената во втором чтении одобрили закон, направленный на приведение уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и Кодекса об административных правонарушениях в соответствие с обновленной Конституцией, передает BAQ.KZ.

Документ также предусматривает изменения в сфере выборов, деятельности прокуратуры и дальнейшей гуманизации уголовно-исполнительной системы.

Одним из ключевых нововведений станет механизм условного сокращения срока лишения свободы для осужденных, который будет применяться при соблюдении установленных законом условий. При этом определены категории лиц, на которых данная мера распространяться не будет.

Поправками также уточняется перечень должностных лиц прокуратуры, осуществляющих надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования. В него включен председатель Комитета по защите прав инвесторов.

Отдельный блок изменений касается условий содержания женщин в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Закон расширяет их права на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, увеличивает возможности получения посылок и свиданий, а также улучшает условия содержания.

Кроме того, осужденные женщины, воспитывающие малолетних детей, и мужчины, которые воспитывают детей в одиночку, смогут поддерживать связь с ребенком без ограничений по телефонным переговорам. Для беременных женщин предусмотрена возможность рожать в медицинских организациях вне учреждений уголовно-исполнительной системы. Также снимаются ограничения на покупку продуктов питания для беременных и кормящих матерей, если это необходимо для здоровья матери и ребенка.

В сфере выборов вводится ответственность за предоставление необоснованных преимуществ кандидатам и политическим партиям на онлайн-платформах, а также за отказ в размещении информации на неравных условиях. Дополнительно устанавливается ответственность за финансирование предвыборной деятельности из источников, не связанных с избирательными фондами.

Еще одна поправка предусматривает передачу функций контроля и надзора за маломерными судами от Министерства транспорта к Министерству по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники органов гражданской защиты получат полномочия рассматривать соответствующие административные правонарушения и применять меры взыскания.