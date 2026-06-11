Сенат одобрил закон о снятии оговорок к конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах

На пленарном заседании Сената депутаты одобрили Закон "О снятии оговорки и заявления Республики Казахстан к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений", передает корреспондент BAQ.KZ.

Документ необходим для завершения процедуры присоединения Казахстана к Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, принятой в 1947 году.

Как пояснил председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Андрей Лукин, Казахстан ратифицировал Конвенцию в 2020 году, однако сделал ряд оговорок к отдельным положениям документа.

Почему понадобилось менять закон

Конвенция регулирует правовой статус специализированных учреждений системы ООН и их сотрудников в странах–участницах. Она определяет порядок предоставления привилегий и иммунитетов, необходимых для выполнения международными организациями своих функций.

После присоединения Казахстана к Конвенции специализированные учреждения ООН рассмотрели сделанные страной оговорки и пришли к выводу, что часть из них затрагивает ключевые положения документа.

"Специализированные учреждения выразили возражения относительно приемлемости данных оговорок, поскольку они касаются основных элементов конвенционного режима, связанных со статусом должностных лиц и предоставляемыми им привилегиями и иммунитетами", – сообщил Андрей Лукин.

Что изменится

Законом предусматривается отзыв ранее сделанных Казахстаном оговорок к отдельным положениям статьи VI Конвенции, а также заявления к положениям статьи III.

По словам сенатора, соответствующую рекомендацию Казахстану ранее направило Управление ООН по правовым вопросам. Это необходимо для того, чтобы Конвенция могла полноценно действовать на территории страны.

После снятия оговорок положения международного документа будут применяться в полном объеме.

Зачем это нужно Казахстану

В Сенате считают, что принятие закона позволит завершить все внутригосударственные процедуры по присоединению к Конвенции и укрепит сотрудничество Казахстана со специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций.

Ожидается, что решение упростит взаимодействие с международными организациями системы ООН и создаст дополнительные условия для реализации совместных программ и проектов в Казахстане.

По итогам рассмотрения Сенат одобрил закон.