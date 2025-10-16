Сенат Парламента Республики Казахстан на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету одобрил соглашение о создании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передает BAQ.KZ.

Документ был подписан 13 октября 2023 года в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ. Цель соглашения – создать единое защищённое информационное пространство для обмена данными между финансовыми разведками стран СНГ и совместно оценивать риски на национальном и международном уровнях.

Председатель комитета Султанбек Макежанов отметил, что новый центр будет функционировать как современная аналитическая система и позволит оперативно отслеживать транзит денежных потоков, конечное размещение активов, а также обмениваться сведениями о налоговых преступлениях и коррупции.

"Во-первых, центр будет оценивать риски, связанные с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, как на национальном, так и на международном уровнях. Во-вторых, он обеспечит оперативный обмен информацией между странами СНГ. В-третьих, будет разрабатывать и внедрять международные стандарты и рекомендации для предупреждения и борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма", — пояснил Султанбек Макежанов.

Соглашение уже одобрено Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Вступление Казахстана в этот процесс усилит финансовую безопасность страны и повысит эффективность борьбы с отмыванием преступных доходов.

Как отмечается, реализация соглашения не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета и не повлечёт негативных социально-экономических последствий.