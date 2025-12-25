Сенат одобрил Цифровой кодекс Кодекс закрепляет единые принципы цифрового законодательства, передает BAQ.KZ.

Вводится правовой режим цифровых объектов: определяются их виды, включая цифровые данные, цифровые активы, цифровые ресурсы, программное обеспечение, цифровые системы и платформы.

Закрепляются права и обязанности участников цифровой среды. Определяются цифровые права граждан, в том числе право на защиту цифровой идентичности, а также обязанности субъектов цифровых отношений.

Регламентируются вопросы цифровой идентификации и биометрии — порядок цифровой и биометрической аутентификации, а также использование идентификаторов цифровых данных.

Устанавливаются правовые основы цифрового государственного управления, включая развитие "цифрового правительства" и формирование цифровой архитектуры государства.

Предусматривается регулирование новых технологий и безопасности данных: смарт-контрактов, распределённых систем, автоматизированных решений, а также меры по защите цифровых данных и обеспечению кибербезопасности.