Сенат одобрил Цифровой кодекс
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сенат одобрил Цифровой кодекс Кодекс закрепляет единые принципы цифрового законодательства, передает BAQ.KZ.
Вводится правовой режим цифровых объектов: определяются их виды, включая цифровые данные, цифровые активы, цифровые ресурсы, программное обеспечение, цифровые системы и платформы.
Закрепляются права и обязанности участников цифровой среды. Определяются цифровые права граждан, в том числе право на защиту цифровой идентичности, а также обязанности субъектов цифровых отношений.
Регламентируются вопросы цифровой идентификации и биометрии — порядок цифровой и биометрической аутентификации, а также использование идентификаторов цифровых данных.
Устанавливаются правовые основы цифрового государственного управления, включая развитие "цифрового правительства" и формирование цифровой архитектуры государства.
Предусматривается регулирование новых технологий и безопасности данных: смарт-контрактов, распределённых систем, автоматизированных решений, а также меры по защите цифровых данных и обеспечению кибербезопасности.
Самое читаемое
- Акиму Астаны поручено в кратчайшие сроки завершить проект Smart City
- Минус пробки: Президент поддержал расширение ЛРТ и строительство новой развязки
- В Павлодарской области открылся зимний туристский сезон
- В Мангистау подростки изнасиловали семиклассницу и вырезали на ее руке оскорбление
- Глава государства выступил против показного благоустройства Астаны