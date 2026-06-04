Сенат одобрил закон о поддержке науки и развитии наукоградов

Депутаты Сената во втором чтении одобрили закон по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы, передает BAQ.KZ.

В рамках закона создается правовая основа для развития наукоградов и научно-технологических парков.

Также научные организации получат равный доступ к лабораториям коллективного пользования. Это позволит эффективнее использовать исследовательскую инфраструктуру и расширит возможности для проведения научных исследований.

Помимо этого, ученым предоставят новый вид социального отпуска, дополнительная мера поддержки вводится для ведущих ученых, в виде творческого отпуска для ведущих ученых, работающих в организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях.

Также упрощается финансирование научных исследований. Научные организации смогут одновременно получать финансирование из нескольких источников, включая средства отчислений недропользователей.

Закрепляются источники финансирования Национальной академии наук.

Деятельность Национальной академии наук будет финансироваться за счет бюджетных средств, а также иных источников, не запрещенных законами РК.