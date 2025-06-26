Сенат одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Документ вводит уголовную ответственность за ряд деяний, которые ранее не подпадали под отдельные статьи УК РК. В частности, за принуждение к вступлению в брак, включая так называемые "кражи невест"; дропперство – предоставление своих карт для совершения кибермошенничества; сталкинг – навязчивое преследование, которое нарушает частную жизнь человека; создание помех управлению воздушным судном, в том числе с помощью лазеров.

Как пояснила в кулуарах вице-министр юстиции Лаура Мурсалимова, тема "кражи невест" давно поднимается, особенно после заявления главы государства на Курултае.

"Общество зачастую воспринимает это как традицию. Но это нарушение прав граждан, и должно квалифицироваться как правонарушение. Сейчас в УК есть статья о похищении человека, но не было отдельной ответственности за похищение с целью вступления в брак", - отметила она.

Теперь, по её словам, вводится отдельная норма, предусматривающая наказание до 10 лет лишения свободы за принуждение к браку с применением насилия, угроз, шантажа, а также в случаях, когда жертва находится в материальной зависимости.

Что касается "ослепления" пилотов лазерами, то, как уточнили в Сенате, такие инциденты участились, особенно во время взлета и посадки самолетов. Международная организация гражданской авиации признаёт подобные действия угрозой безопасности полетов. Теперь за такие хулиганские выходки будет предусмотрена уголовная ответственность.

Также законом предусмотрен новый вид уголовного правонарушения – сталкинг. Он отнесен к уголовному проступку. По словам Мурсалимовой, санкция составит до 2000 МРП либо арест на срок до 50 суток.

"Этот вопрос долго откладывался. Нужно было глубоко изучить международный опыт. Ведь в состав сталкинга входят элементы, которые уже предусмотрены уголовным кодексом – угроза, нарушение тайны переписки и так далее. Но в международной практике существует правовая оценка действиям, когда еще нет насилия, но уже есть систематическое преследование вопреки воле жертвы, причиняющее психологические страдания", – добавила вице-министр.

Закон также закрепляет ответственность за дропперство. Однако, как подчеркнула Мурсалимова, важно отличать умышленные действия от бытовых ситуаций.

"Депутаты справедливо поднимали вопрос: а если человек просто передал карту жене или сыну, будет ли он привлечён? Нет. Ответственность предусмотрена только в случае доказанного преступного умысла – передачи карты именно для противоправных действий, отмывания денег. Закон о платежах и переводах также теперь запрещает передавать свои карты третьим лицам, за исключением близких родственников", – пояснила она.

После подписания закона главой государства документ вступит в силу через 60 календарных дней с момента официального опубликования.