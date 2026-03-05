Сенат освободил от должностей ряд судей Верховного Суда, передает BAQ.KZ.

Вопрос был рассмотрен на пленарном заседании по представлению Главы государства. Как сообщил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов, Аскаржан Кенжегарин и Газиза Мусабекова освобождены от должностей в связи с уходом в отставку.

"На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Кенжегарина Аскаржана Капезовича и Мусабековой Газизы Шамшидиновны от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Оба судьи имеют опыт судейской работы более 30 лет", - сказал Дмитрий Малахов.

По его словам, Аскаржан Кенжегарин ранее возглавлял судебную коллегию по уголовным делам суда города Астаны и более восьми лет работал судьей Верховного суда. Газиза Мусабекова руководила судебной коллегией по уголовным делам Жамбылского областного суда и свыше десяти лет занимала должность судьи Верховного суда.

Еще один судья - Бейбут Шермухаметов - освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста. Он проработал судьей около 26 лет, из которых более 19 лет - в Верховном суде.

Депутаты Сената поддержали представление Президента единогласно. Ранее вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета Сената.