Сенат освободил от должностей ряд судей Верховного Суда
Решение принято по представлению Президента Казахстана. Депутаты поддержали его единогласно.
Сенат освободил от должностей ряд судей Верховного Суда, передает BAQ.KZ.
Вопрос был рассмотрен на пленарном заседании по представлению Главы государства. Как сообщил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов, Аскаржан Кенжегарин и Газиза Мусабекова освобождены от должностей в связи с уходом в отставку.
"На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Кенжегарина Аскаржана Капезовича и Мусабековой Газизы Шамшидиновны от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Оба судьи имеют опыт судейской работы более 30 лет", - сказал Дмитрий Малахов.
По его словам, Аскаржан Кенжегарин ранее возглавлял судебную коллегию по уголовным делам суда города Астаны и более восьми лет работал судьей Верховного суда. Газиза Мусабекова руководила судебной коллегией по уголовным делам Жамбылского областного суда и свыше десяти лет занимала должность судьи Верховного суда.
Еще один судья - Бейбут Шермухаметов - освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста. Он проработал судьей около 26 лет, из которых более 19 лет - в Верховном суде.
Депутаты Сената поддержали представление Президента единогласно. Ранее вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета Сената.
