Председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов огласил представление Президента Республики Казахстан, в котором предложено освободить от должности судей Габита Омирхановича Альжанова, Розу Кайроллаевну Жакудину и Тыныштык Амиркызы Молдахметову. Все трое имеют многолетний стаж службы — около 30 лет — и заслужили высокое уважение коллег за добросовестную работу и вклад в развитие судебной системы страны.

"Наши коллеги с честью исполнили возложенные на них обязанности, неся большую ответственность и внося значительный вклад в укрепление правосудия. Просим поддержать представление об их освобождении от должности", — отметил Дмитрий Малахов.

Сенаторы поддержали предложение Президента и проголосовали за его принятие. Как уточняется, судьи освобождены от должности на основании представления Президента Республики Казахстан и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55 Конституции РК, статьёй 22 Конституционного закона "О Парламенте и статусе его депутатов", а также подпунктом 1) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей".

После выхода в отставку бывшие судьи будут пожизненно получать до 50% от своей заработной платы, как это предусмотрено законодательством.