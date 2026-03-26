Депутаты Сената ратифицировали протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, передает BAQ.KZ.

Цель закона — усилить защиту прав несовершеннолетних детей в странах - участницах Конвенции. Для этого судебные приказы о взыскании алиментов на детей предлагается включить в перечень судебных актов, которые подлежат признанию и принудительному исполнению на территориях договаривающихся сторон.

Протоколом предлагается распространить действие Конвенции не только на судебные решения, но и на судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Это позволит повысить эффективность защиты прав детей и ускорить исполнение алиментных обязательств.

Также уточняется порядок подачи ходатайств о признании и исполнении таких приказов, расширяется перечень необходимых документов и оснований для отказа в исполнении. В частности, отказ возможен, если должнику не был надлежащим образом вручен судебный приказ.

Ожидается, что принятие закона улучшит международное правовое сотрудничество между государствами — участниками Конвенции и позволит эффективнее взыскивать алименты в трансграничных ситуациях.

При этом реализация Протокола не повлечет дополнительных расходов из государственного бюджета и не вызовет негативных социально-экономических или правовых последствий.