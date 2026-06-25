Сенат поддержал закон о психологической службе: что изменится

Депутаты Сената одобрили закон "О психологической службе", передает BAQ.KZ.

Сенатор Асем Рахметова отметила, что Глава государства обратил внимание на рост числа "лжепсихологов" и "коучей" в обществе и поручил усилить борьбу с ними.

"Сегодня значение психологической поддержки возрастает во всех сферах жизни общества. Сохранение эмоционального благополучия граждан, укрепление института семьи, обеспечение гармоничного развития детей и молодежи, а также создание благоприятного психологического климата в трудовых коллективах требуют качественной профессиональной психологической помощи. Закон направлен на формирование единой правовой основы в сфере оказания психологической помощи и обеспечение граждан качественными психологическими услугами", – сказала Рахметова.

По ее словам, документ предусматривает ужесточение требований к профессиональной подготовке психологов. В частности, будет введен профессиональный стандарт, который установит четкие требования к уровню подготовки специалистов, их профессиональным компетенциям и квалификации. Также будет утвержден Кодекс профессиональной этики, предусматривающий соблюдение психологами принципов профессиональной ответственности и конфиденциальности.

Для повышения качества психологической помощи вводится требование использовать научно обоснованные методы работы. Кроме того, предусмотрен институт супервизии, направленный на поддержку профессионального развития специалистов.

Одним из ключевых нововведений закона станет сертификация психологов. Она позволит оценивать соответствие профессиональной подготовки и квалификации специалистов установленным требованиям.

Кроме того, будет создан государственный реестр психологов. Включенные в него специалисты будут отвечать за качество оказываемых услуг. Для внедрения этих механизмов в стране уже сформирована необходимая кадровая и институциональная база.

По данным Министерства науки и высшего образования, психологов готовят 43 высших учебных заведения. По программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры обучаются около 17 тыс. студентов, ежегодно выпускаются около 4 тыс. специалистов.

Также, по словам депутата, по поручению Главы государства во всех регионах страны работают центры психологической поддержки. Только за прошлый год они оказали около 50 тыс. психологических консультаций.