Сенат принял закон о проведении амнистии, приуроченной к 30-летию принятия Конституции РК. Теперь амнистию должен одобрить Президент, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Такой шаг полностью соответствует международной практике: подобные решения принимались во многих странах по случаю юбилейных дат и значимых событий.

Освобождение касается строго определённых категорий:

- лиц, совершивших уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;

- совершивших преступления средней тяжести без ущерба либо при полном его возмещении;

- социально уязвимых лиц.

При этом амнистия не распространяется на осуждённых за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких составов.