Сенат принял закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции
Закон инициирован депутатами Парламента и направлен на гуманизацию уголовной политики.
Вчера, 14:40
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Вчера, 14:40Вчера, 14:40
14Фото: picture-alliance/dpa
Сенат принял закон о проведении амнистии, приуроченной к 30-летию принятия Конституции РК. Теперь амнистию должен одобрить Президент, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Такой шаг полностью соответствует международной практике: подобные решения принимались во многих странах по случаю юбилейных дат и значимых событий.
Освобождение касается строго определённых категорий:
- лиц, совершивших уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;
- совершивших преступления средней тяжести без ущерба либо при полном его возмещении;
- социально уязвимых лиц.
При этом амнистия не распространяется на осуждённых за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких составов.