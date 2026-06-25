Сенат ратифицировал изменения в соглашения ОДКБ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты Сената ратифицировали два протокола о внесении изменений в соглашения, действующие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, передает BAQ.KZ.
Поправки носят уточняющий характер. Они направлены на приведение положений соглашений в соответствие с национальным законодательством стран – участниц ОДКБ, а также с нормативными правовыми документами организации.
В рамках первого соглашения актуализируются нормы, касающиеся управления формированиями, оперативного рассмотрения вопросов перевозки и транзита формирований для выполнения поставленных задач, а также создания необходимых условий для их функционирования на территории сторон.
Второй документ обновляет нормы, которые позволят повысить оперативность при организации и выполнении перевозок воинских и других формирований. Это касается случаев, когда необходимо принять незамедлительные меры при выполнении задач по предназначению или участии в совместных учениях.
Самое читаемое
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ
- Подешевеют ли квартиры летом? Что происходит на рынке жилья Казахстана
- Казахстану потребуется 18 тысяч специалистов для новых промышленных проектов
- 24 тонны спирта пытались вывезти из Казахстана под видом яблочного уксуса