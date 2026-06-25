Сенат ратифицировал изменения в соглашения ОДКБ

Депутаты Сената ратифицировали два протокола о внесении изменений в соглашения, действующие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, передает BAQ.KZ.

Поправки носят уточняющий характер. Они направлены на приведение положений соглашений в соответствие с национальным законодательством стран – участниц ОДКБ, а также с нормативными правовыми документами организации.

В рамках первого соглашения актуализируются нормы, касающиеся управления формированиями, оперативного рассмотрения вопросов перевозки и транзита формирований для выполнения поставленных задач, а также создания необходимых условий для их функционирования на территории сторон.

Второй документ обновляет нормы, которые позволят повысить оперативность при организации и выполнении перевозок воинских и других формирований. Это касается случаев, когда необходимо принять незамедлительные меры при выполнении задач по предназначению или участии в совместных учениях.