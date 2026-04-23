Сенат ратифицировал Меморандум с Международным валютным фондом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты Сената ратифицировали Меморандум между Республикой Казахстан и Международным валютным фондом о Региональном центре развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии, передает BAQ.KZ.
Меморандум направлен на развитие профессиональных навыков и повышение квалификации работников государственных органов в вопросах макроэкономического анализа, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования и надзора, а также макроэкономической статистики.
Как отмечается, деятельность Регионального центра будет способствовать укреплению институционального потенциала Казахстана и стран-бенефициаров, созданию прочных институтов и выработке эффективной экономической политики, направленной на устойчивый рост.
Ратификация Меморандума будет содействовать социально-экономическому развитию страны и не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.
Самое читаемое
- Следователь объяснил, зачем Жанабыловых водили к руководству ДЭР
- Сборная Казахстана возглавила мировой рейтинг по сокке
- «Не вводите суд в заблуждение»: адвокат Жанабыловых выступила против следствия
- В Астане стартует международный экологический саммит #RES 2026
- Годы ожидания и один обвал: Спасет ли реновация жителей аварийных домов Костаная