Сенат ратифицировал Меморандум с Международным валютным фондом

Депутаты Сената ратифицировали Меморандум между Республикой Казахстан и Международным валютным фондом о Региональном центре развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии, передает BAQ.KZ.

Меморандум направлен на развитие профессиональных навыков и повышение квалификации работников государственных органов в вопросах макроэкономического анализа, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования и надзора, а также макроэкономической статистики.

Как отмечается, деятельность Регионального центра будет способствовать укреплению институционального потенциала Казахстана и стран-бенефициаров, созданию прочных институтов и выработке эффективной экономической политики, направленной на устойчивый рост.

Ратификация Меморандума будет содействовать социально-экономическому развитию страны и не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.