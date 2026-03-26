Депутаты Сената ратифицировали изменения в Конвенцию о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, передает BAQ.KZ.

Главная цель — упростить и ускорить взыскание алиментов на детей, особенно если один из родителей находится за границей.

Как отметил сенатор Евгений Больгерт, изменения помогут эффективнее защищать права детей и быстрее взыскивать алименты в международных ситуациях.

Теперь в перечень решений, которые признаются и исполняются в других странах, включены не только решения судов, но и судебные приказы. Это значит, что процедура станет быстрее и проще.

Кроме того, статья 53 Конвенции дополняется нормами, которые устанавливают порядок подачи ходатайства о принудительном исполнении не только решений суда, но и судебных приказов.

Также расширяется перечень документов, прилагаемых к такому ходатайству, и уточняются основания для отказа в выдаче разрешения на принудительное исполнение.

Сенатор отметил, что за последние пять лет в Министерство юстиции Республики Казахстан поступило 102 ходатайства о признании и исполнении решений иностранных судов. Из них 94 ходатайства были удовлетворены, по 8 — отказано.

В свою очередь, за этот же период из Казахстана было направлено 169 ходатайств, из которых 153 удовлетворены, а 16 отклонены.

В 2025 году поступило 12 ходатайств: 11 - из Республики Узбекистан и 1 - из Азербайджанской Республики. Все материалы направлены в Верховный Суд Республики Казахстан для рассмотрения вопросов о признании и последующем исполнении.