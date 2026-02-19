Сенат Парламента РК ратифицировал Соглашение между Правительствами Казахстана и Китая о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, передает BAQ.KZ.

Документ направлен на развитие "зеленой" энергетики и содействие борьбе с изменением климата. Он предусматривает строительство ветровых и солнечной электростанций в Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях, а также создание инфраструктуры для генерации и накопления энергии. Срок договора купли-продажи электроэнергии по крупным проектам составляет 25 лет.

Ожидается, что реализация проектов укрепит энергетическую безопасность, поможет внедрению зеленых технологий и снизит выбросы парниковых газов.