Сенат ратифицировал соглашение Казахстана и Китая по проектам ВИЭ
Сегодня 2026, 10:37
Фото: Baq.kz
Сенат Парламента РК ратифицировал Соглашение между Правительствами Казахстана и Китая о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, передает BAQ.KZ.
Документ направлен на развитие "зеленой" энергетики и содействие борьбе с изменением климата. Он предусматривает строительство ветровых и солнечной электростанций в Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях, а также создание инфраструктуры для генерации и накопления энергии. Срок договора купли-продажи электроэнергии по крупным проектам составляет 25 лет.
Ожидается, что реализация проектов укрепит энергетическую безопасность, поможет внедрению зеленых технологий и снизит выбросы парниковых газов.
