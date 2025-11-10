  • 10 Ноября, 22:40

Сенат США договорился завершить самый долгий шатдаун в истории

Сенаторы в США достигли двухпартийного соглашения, которое позволит прекратить самый продолжительный в истории страны шатдаун — 40-дневную приостановку работы федерального правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Теперь документ должен пройти Палату представителей и получить подпись президента Дональда Трампа.

Политический кризис возник из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу бюджета: первые требовали сохранить программу Medicaid и налоговые льготы на медстрахование, вторые настаивали на их сокращении. В обмен на прекращение шатдауна лидер большинства в Сенате Джон Тюн пообещал провести голосование по медицинским субсидиям в декабре.

С 1 октября около 1,5 миллиона госслужащих и военных были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без зарплаты. Из-за остановки финансирования отменили более 1400 рейсов и сократилась продовольственная помощь для малообеспеченных американцев.

