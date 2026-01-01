Сенат США поддержал процедурное продвижение резолюции, которая запретила бы президенту Дональду Трампу предпринимать дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса, сообщает Reuters.

За проголосовали 52 сенатора, против — 47; пять республиканцев поддержали инициативу вместе со всеми демократами, один сенатор-республиканец не участвовал в голосовании.

Решение принято спустя несколько дней после того, как американские силы в ходе рейда в Каракасе в субботу захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вместе с тем у резолюции сохраняются серьёзные препятствия: даже в случае одобрения Сенатом она должна пройти Палату представителей и набрать по две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть ожидаемое вето президента. Обсуждение и голосование по окончательному принятию в Сенате ожидаются на следующей неделе.

Оппоненты документа заявили, что задержание Мадуро было правоохранительной операцией, а не военными действиями, и что президент как главнокомандующий имеет право на ограниченные операции. Сторонники инициативы, напротив, предупреждают о риске затяжной и дорогостоящей кампании в Венесуэле на фоне дефицита бюджета