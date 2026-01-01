Сенат США может ограничить военные полномочия Трампа по Венесуэле
Сенат США поддержал процедурное продвижение резолюции, которая запретила бы президенту Дональду Трампу предпринимать дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса, сообщает Reuters.
За проголосовали 52 сенатора, против — 47; пять республиканцев поддержали инициативу вместе со всеми демократами, один сенатор-республиканец не участвовал в голосовании.
Решение принято спустя несколько дней после того, как американские силы в ходе рейда в Каракасе в субботу захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Вместе с тем у резолюции сохраняются серьёзные препятствия: даже в случае одобрения Сенатом она должна пройти Палату представителей и набрать по две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть ожидаемое вето президента. Обсуждение и голосование по окончательному принятию в Сенате ожидаются на следующей неделе.
Оппоненты документа заявили, что задержание Мадуро было правоохранительной операцией, а не военными действиями, и что президент как главнокомандующий имеет право на ограниченные операции. Сторонники инициативы, напротив, предупреждают о риске затяжной и дорогостоящей кампании в Венесуэле на фоне дефицита бюджета
