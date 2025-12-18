Депутаты Сената одобрили в двух чтениях закон о профилактике правонарушений и сопутствующие ему поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, передает BAQ.KZ.

Одной из ключевых норм документа стало ужесточение требований к эксплуатации электрических самокатов, сдаваемых в аренду.

В целях повышения безопасности участников дорожного движения электрические самокаты отнесены к транспортным средствам, для управления которыми вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности. Требование распространяется на владельцев электрических самокатов, сдаваемых в аренду юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Законом также устанавливаются дополнительные обязанности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прокат электрических самокатов. В частности, предусмотрено ведение учета самокатов с присвоением и размещением на каждом из них регистрационного номера. Арендодатели обязаны обеспечить идентификацию пользователей, а также их проверку на наличие действительного водительского удостоверения любой категории и отсутствие сведений о лишении права управления транспортными средствами. Эти меры предполагается реализовать за счет интеграции с информационными системами уполномоченных государственных органов.

Кроме того, вводится запрет на аренду и управление электрическими самокатами на проезжей части дороги лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, а также гражданами, не имеющими либо лишенными права управления транспортными средствами. Эти требования направлены на снижение аварийности и упорядочение использования электрических самокатов в городском пространстве.

Принятый закон и сопутствующие поправки формируют правовую основу для более строгого регулирования рынка аренды электрических самокатов и должны способствовать повышению безопасности на дорогах.