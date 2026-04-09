В Астане началось заседание Сената Парламента Республики Казахстан. В повестку дня включены вопросы ратификации международных соглашений, передает BAQ.KZ.

Сенаторы рассматривают соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи «зеленой» энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Документ направлен на развитие сотрудничества в энергетической сфере и внедрение экологически чистых технологий.

Также на заседании обсуждается соглашение о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки. Оно предусматривает усиление координации и оперативного обмена информацией для обеспечения безопасности.

По итогам заседания для представителей средств массовой информации запланирован брифинг.

Прямую трансляцию заседания можно посмотреть на официальном сайте Сената, а также на телеканале «24KZ» и в социальных сетях.