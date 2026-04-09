Сенат в Астане рассматривает вопросы «зеленой энергии» и безопасности
В Астане стартовало очередное заседание Сената.
Сегодня 2026, 10:01
111Фото: senate.parlam.kz
В Астане началось заседание Сената Парламента Республики Казахстан. В повестку дня включены вопросы ратификации международных соглашений, передает BAQ.KZ.
Сенаторы рассматривают соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи «зеленой» энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Документ направлен на развитие сотрудничества в энергетической сфере и внедрение экологически чистых технологий.
Также на заседании обсуждается соглашение о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки. Оно предусматривает усиление координации и оперативного обмена информацией для обеспечения безопасности.
По итогам заседания для представителей средств массовой информации запланирован брифинг.
Прямую трансляцию заседания можно посмотреть на официальном сайте Сената, а также на телеканале «24KZ» и в социальных сетях.
