Сенат вернул в Мажилис законопроект о совершенствовании правоохранительной службы и социальной защиты силовиков, передаёт BAQ.KZ.

Сенаторы не одобрили отдельные положения законопроекта о внесении изменений в законодательство по вопросам правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников силовых структур.

Закон возвращён в Мажилис для доработки и представления новой редакции ряда статей.

Как сообщил сенатор Наурызбай Байкадамов, в ходе рассмотрения законопроекта в Сенате были внесены поправки, касающиеся порядка предоставления жилищных выплат. В частности, предлагается закрепить за Правительством право устанавливать предельную площадь жилья, на основе которой рассчитываются выплаты сотрудникам правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащим.

Теперь Мажилису предстоит учесть замечания сенаторов и представить обновлённую редакцию документа.