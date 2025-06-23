Сенат не принял во втором чтении Налоговый кодекс и вернул его на доработку в Мажилис, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев рассказал, что во время обсуждения Кодекса к депутатам обращались представители бизнеса, которые не по всем позициям закона были согласны с Правительством. Также было отмечено, что серьезные дискуссии в Палате состоялись по вопросам создания условий для инвесторов, а также эффективность предлагаемых механизмов их привлечения и сопровождения.

Комитетами Сената совместно с госорганами, предпринимателями и экспертами проведена очень интенсивная и напряженная работа над каждой предложенной нормой. При этом была обеспечена полная открытость этих обсуждений.

Итогом этой большой работы стала выработка новых предложений и "поправок", призванных снизить возможные негативные последствия отдельных положений Кодекса, а также создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане.

Таким образом, сенаторы, концептуально поддержав Кодекс, предложили новую редакцию его отдельных статей. В частности:

Предложено введение прогрессивного налогообложения для фермерских хозяйств: доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%;

Установлена льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА);

Освобождены от НДС операции с платёжными карточками, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчётах;

Акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолёты) будет взиматься не только при импорте, но и при продаже внутри страны. Плательщиками станут только физические лица;

Сохранена льгота по доходам нерезидентов от операций с гособлигациями, во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ;

Закреплено, что все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года;

Введён механизм приостановки электронных счетов-фактур в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю;

Обороты предприятий, где работают люди с инвалидностью (не менее 10 сотрудников), освобождаются от НДС;

Установлена ставка НДС 10% для отечественных печатных изданий;

Сохранены действующие ставки за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения;

Имущество, безвозмездно переданное КФХ, не будет считаться налогооблагаемым доходом;

С этими и другими поправками Кодекс и сопутствующий закон возвращены в Мажилис.