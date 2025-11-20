На пленарном заседании Сената был рассмотрен закон "О размере общих трансфертов между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения и столицы на 2026–2028 годы", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Сенат отредактировал ряд статей закона и направил документ обратно в Мажилис.

Согласно закону, объём общих трансфертов между республиканским бюджетом и бюджетами областей, городов республиканского значения и столицы распределяется на несколько лет и утверждается на трёхлетний период в фиксированном размере.

Каковы основные задачи закона?

В документе определяются точные объёмы общих трансфертов, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, а также обеспечения равного уровня государственных услуг для населения по всей стране.

Размер общих трансфертов рассчитывается исходя из разницы между прогнозируемыми доходами и расходами каждого местного бюджета.

Трансферты включают бюджетные субвенции и изъятия, которые распределяются в установленном объёме.

Бюджетные субвенции:

• на 2026 год — 5 154 067 833 тыс. тенге;

• на 2027 год — 6 357 838 886 тыс. тенге;

• на 2028 год — 6 796 559 470 тыс. тенге.

Бюджетные изъятия:

• на 2026 год — 879 947 069 тыс. тенге;

• на 2027 год — 1 079 818 403 тыс. тенге;

• на 2028 год — 1 400 607 718 тыс. тенге.