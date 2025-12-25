Депутаты Сената не одобрили отдельные статьи закона о банках и вернули его в Мажилис с предложением новой редакции, передает BAQ.KZ.

Сенатор Сергей Карплюк сообщил, что поправки в закон "О банках и банковской деятельности" вводят модель базовой и универсальной лицензий: для базовой — меньше операций и требований, лимиты по активам и капиталу и упрощённый надзор.

Также традиционным банкам разрешат исламские операции в формате "исламских окон" при отдельном учёте. Для защиты клиентов вводится поведенческий надзор, создаётся единый финансовый омбудсман и трёхуровневая система досудебного урегулирования споров.

Закон предусматривает новый механизм работы с неплатёжеспособными банками (усиленный надзор, восстановление устойчивости, урегулирование) и усиливает корпоративное управление. Ключевая новелла — развитие финтеха и разрешение оборота цифровых финансовых активов в Казахстане.

"Закон закрепляет три категории цифровых активов: стейблкоины, обеспеченные деньгами; цифровые активы, базовым активом которых выступают имущественные права, товары или иное имущество; а также финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме на цифровых платформах", — сообщил Сергей Карплюк.

В сопутствующем законе ломбарды исключают из кредиторов внесудебного банкротства физлиц, а по юрлицам корректируют процедуры реабилитации и банкротства.

Сенатор также сообщил о дополнительных поправках: уточняются условия перехода с базовой лицензии на универсальную, требования к независимым директорам, права филиалов исламских банков-нерезидентов, вводятся ограничения на взыскание средств для межбанковских расчётов, нормы о банковской тайне распространяются на госказначейство, а запуск "витрины данных" переносится на 1 января 2027 года.

Сенат рекомендовал не одобрить отдельные статьи закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона.