Сенатор Бибигуль Жексенбай обсудила проект Новой Конституции с коллективом «MTEX management»

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бибигуль Жексенбай провела встречу с трудовым коллективом ТОО «MTEX management» в городе Астане.

В ходе встречи сенатор разъяснила работникам производственной сферы ключевые направления и новеллы проекта Новой Конституции, подробно остановившись на его значении для развития страны и влиянии на жизнь каждого гражданина.

В своем выступлении Бибигуль Жексенбай подчеркнула, что в проекте Новой Конституции особый приоритет отводится образованию, науке, инновациям и культуре. Эти направления переходят из плоскости отраслевой политики в конституционный уровень, становясь закрепленной государственной обязанностью. Такой подход позволит обеспечить стабильное финансирование, привлечение инвестиций и системное развитие человеческого капитала.

Отдельное внимание было уделено вопросам защиты частной жизни и персональных данных в условиях стремительного развития информационных технологий. По словам сенатора, в эпоху активного внедрения искусственного интеллекта и цифровых платформ безопасность персональных данных граждан получает современное конституционное закрепление.

В ходе обсуждения также были затронуты вопросы защиты авторских прав и повышения ценности интеллектуального труда как важнейшего ресурса современной экономики.

Бибигуль Жексенбай акцентировала внимание на принципе светскости государства, отметив, что отделение религии от государства и политики является ключевым условием формирования устойчивого, прогрессивного и современного общества.

Сенатор подробно остановилась на изменениях в парламентской системе, разъяснив значение введения трехчтенийной процедуры рассмотрения законопроектов, направленной на повышение качества законотворческого процесса, а также перехода к полностью пропорциональной избирательной системе.

В завершение встречи была представлена информация о роли Казахстанского Народного Совета как нового конституционного института и его праве законодательной инициативы. Подчеркнуто, что данный орган станет важной площадкой для продвижения общественных предложений и мнений на законодательный уровень.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Представители трудового коллектива получили развернутые ответы на интересующие их вопросы.