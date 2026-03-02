Депутат Сената Бибигуль Жексенбай встретилась со студентами и преподавателями Казахского национального университета искусств. Она рассказала о положениях проекта новой Конституции и значении реформ, подчеркнув, что изменения направлены на улучшение госуправления, укрепление верховенства закона и усиление гарантий прав и безопасности граждан.

Отдельно отмечена роль молодёжи в конституционных преобразованиях и её участие в общественно-политической жизни, а также перспективы развития науки и образования и вклад вузов в социально-экономическое развитие Казахстана.

Также сенатор выступила на мероприятии ко Всемирному дню НПО, где подчеркнула важность гражданского сектора для построения Справедливого Казахстана и общественного контроля. Она перечислила достижения последних лет: Концепцию развития гражданского общества до 2030 года, Закон «Об общественном контроле», онлайн-петиции и обновлённые нормы о мирных собраниях, волонтёрстве, благотворительности и госсоцзаказе.

Подчёркнуто, что проект новой Конституции ориентирован на человекоцентричность, усиливает защиту прав в цифровой среде и закрепляет партнёрство государства и общества.