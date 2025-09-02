Депутат Сената Жанна Асанова заявила о необходимости жёсткой правовой и просветительской работы в отношении так называемого "инфоцыганства". По её словам, это явление уже стало частью повседневного уклада и представляет серьёзную угрозу как для молодёжи, так и для общества в целом, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Казалось бы, это метафора, но сегодня термин "инфоцыганство" уже прочно вошёл в наш обиход. Это манипуляция доверчивостью граждан, продажа иллюзий быстрого успеха. На самом деле мы имеем дело с угрозой национальной безопасности, поскольку молодёжь теряет критическое мышление, подменяя понятие настоящего успеха красивыми картинками", – отметила Асанова.

По её словам, многие люди, доверяясь псевдотренингам, влезают в кредиты, что влечёт за собой депрессии, социальное напряжение и даже лудоманию.

Сенатор подчеркнула, что "медийность – это не индульгенция" и известные блогеры должны нести правовую ответственность за свои действия. В частности, она прокомментировала скандал вокруг блогера Жанабылова, заявив о необходимости строгого отношения к подобным случаям в рамках закона.

Асанова считает, что борьба с инфоцыганством должна вестись не только в юридической, но и в идеологической плоскости.

"Обязательно нужна просветительская работа, нужно разъяснение, особенно с социально незащищенными слоями населения, с детьми, с молодёжью. Разъяснительная работа о том, что всё, что мы видим в социальных сетях, вот этот псевдоуспех, на самом деле может привести к печальным последствиям", – сказала депутат.

Она также допустила, что в будущем возможны законодательные инициативы, направленные на противодействие псевдотренингам и манипуляциям.