Сенатор Кожаев: за поведение детей на самокатах отвечают родители, а не полиция
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Депутат Сената Марат Кожаев в кулуарах совместного заседания палат Парламента ответил на вопросы журналистов касательно езды подростков на самокатах. По его словам, главными ответственными за поведение детей являются не школа или полиция, а сами родители, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Вообще, за любые правонарушения, которые совершают дети, ответственны, прежде всего, родители. Мы это должны, в конце концов, понять", – заявил сенатор.
Кожаев отметил, что чрезмерная любовь и вседозволенность могут обернуться серьёзными последствиями. Он привёл примеры, когда дети катаются без шлемов или пренебрегают элементарными правилами безопасности, подчёркивая, что это не только угрожает им самим, но и может привести к трагедиям.
"Когда есть возможность, я делаю замечания. Знаете, одно вам скажу. Наши дети очень правильно воспринимают реакцию взрослых. Я вот сколько ни делал, конечно, не надо их ругать. Надо их учить, мотивировать. Я вот сколько ни пробую с ними разговаривать, просто несколькими словами, всегда слушаются, спешиваются, убирают за собой мусор. То есть мы можем воспитать наших детей. Надо просто этими вещами заняться", – подчеркнул он.