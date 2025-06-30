Депутат Сената Марат Кожаев в кулуарах совместного заседания палат Парламента ответил на вопросы журналистов касательно езды подростков на самокатах. По его словам, главными ответственными за поведение детей являются не школа или полиция, а сами родители, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Вообще, за любые правонарушения, которые совершают дети, ответственны, прежде всего, родители. Мы это должны, в конце концов, понять", – заявил сенатор.

Кожаев отметил, что чрезмерная любовь и вседозволенность могут обернуться серьёзными последствиями. Он привёл примеры, когда дети катаются без шлемов или пренебрегают элементарными правилами безопасности, подчёркивая, что это не только угрожает им самим, но и может привести к трагедиям.