Сенатор Ольга Булавкина заявила о серьёзных проблемах с контролем за использованием бюджетных средств в рамках государственной программы "Ауыл – Ел бесігі", передает BAQ.KZ.

В своём депутатском запросе она подчеркнула, что при масштабном финансировании, которое достигло 875 млрд тенге, качество реализации проектов и ответственность на местах остаются недостаточными.

По данным парламентария, в рамках программы было реализовано более 6,6 тысячи проектов — от социальных объектов до инженерной инфраструктуры. Однако, по словам сенатора, эффект от этих вложений остаётся ограниченным. Она указала, что "из-за отсутствия комплексного территориального планирования сотни аулов по-прежнему живут без доступа к базовым социальным благам и инфраструктуре". Булавкина привела примеры критического износа коммунальных сетей.

"Большинство сельских распределительных энергосетей достигают износа 70-80%, а высокий износ водопроводных сетей приводит к колоссальным потерям воды", - сказала она.

Сенатор отметила, что такая ситуация осложняет развитие предпринимательства на селе. По её словам, "у малого и среднего бизнеса практически нет возможности подключения новых мощностей, а понесенные затраты на частые ремонты изношенной инфраструктуры отражаются на тарифе для населения и предпринимателей". Она добавила, что более тысячи сел остаются без стабильного доступа к интернету, а "58% населенных пунктов нуждаются в волоконно-оптической линии связи, что указывает на ограниченный доступ сельчан к цифровым услугам".

Булавкина подчеркнула, что значительные инвестиции не обеспечили равномерного развития сельских территорий. Малые хозяйства, по её словам, продолжают сталкиваться с нехваткой технологий, слабой инфраструктурой и зависимостью от перекупщиков.

"Проект "Ауыл – Ел бесігі" за практически 6 лет своего существования не обеспечил в полной мере комплексного социально-экономического развития сельских территорий", — заявила сенатор.

Она также отметила необходимость пересмотра подходов к контролю и оценке эффективности программы.

"Вложенные многомиллиардные средства в развитие инфраструктуры не привели к формированию на селе крепкого агропромышленного каркаса и качественных рабочих мест", — подчеркнула Булавкина.

В завершение она заявила, что требуется "межведомственный предметный контроль, нацеленный на оценку реального воздействия на качество жизни казахстанцев, с учетом конкретных измеримых индикаторов долгосрочного социально-экономического эффекта". По её словам, программа должна получить дальнейшее развитие как "целостная модель, где идеология и экономика работают в одной связке".