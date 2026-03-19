В Казахстане предлагают повысить статус одного из ведущих медицинских вузов страны. С соответствующей инициативой выступил сенатор Нурторе Жусип, озвучив депутатский запрос о развитии Медицинского университета Астана, передает BAQ.KZ.

По его словам, в стране последовательно реализуются реформы, направленные на повышение качества медицинской помощи, подготовку квалифицированных специалистов и увеличение продолжительности жизни населения. В этом контексте особую роль играет система медицинского образования.

«Медицинский университет Астана - одно из ведущих высших учебных заведений с богатой историей, начиная с 60-х годов XX века, которое вносит значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения. Сегодня он превратился из небольшого регионального института в крупный образовательный и научный центр международного уровня», – отметил сенатор.

Он подчеркнул, что университет реализует более 80 образовательных программ - от бакалавриата до докторантуры, а число обучающихся превышает 11 тысяч человек, включая более 700 иностранных студентов из 20 стран.

«За последние три года уровень трудоустройства выпускников по государственному образовательному заказу достиг 99%, а результаты независимой оценки знаний превышают 98%. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки специалистов», – заявил он.

Отдельно сенатор отметил стратегическую направленность вуза на развитие профилактической медицины и общественного здравоохранения, что соответствует лучшим традициям национальной медицинской школы.

В этой связи он предложил рассмотреть несколько инициатив:

- присвоить Медицинскому университету Астана статус национального;

- присвоить вузу имя академика Торегельды Шармана;

- проработать правовые и организационные механизмы реализации этих предложений.