Сенатор предложил дать Медуниверситету Астана национальный статус
Университет реализует более 80 образовательных программ.
В Казахстане предлагают повысить статус одного из ведущих медицинских вузов страны. С соответствующей инициативой выступил сенатор Нурторе Жусип, озвучив депутатский запрос о развитии Медицинского университета Астана, передает BAQ.KZ.
По его словам, в стране последовательно реализуются реформы, направленные на повышение качества медицинской помощи, подготовку квалифицированных специалистов и увеличение продолжительности жизни населения. В этом контексте особую роль играет система медицинского образования.
«Медицинский университет Астана - одно из ведущих высших учебных заведений с богатой историей, начиная с 60-х годов XX века, которое вносит значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения. Сегодня он превратился из небольшого регионального института в крупный образовательный и научный центр международного уровня», – отметил сенатор.
Он подчеркнул, что университет реализует более 80 образовательных программ - от бакалавриата до докторантуры, а число обучающихся превышает 11 тысяч человек, включая более 700 иностранных студентов из 20 стран.
«За последние три года уровень трудоустройства выпускников по государственному образовательному заказу достиг 99%, а результаты независимой оценки знаний превышают 98%. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки специалистов», – заявил он.
Отдельно сенатор отметил стратегическую направленность вуза на развитие профилактической медицины и общественного здравоохранения, что соответствует лучшим традициям национальной медицинской школы.
В этой связи он предложил рассмотреть несколько инициатив:
- присвоить Медицинскому университету Астана статус национального;
- присвоить вузу имя академика Торегельды Шармана;
- проработать правовые и организационные механизмы реализации этих предложений.
«Реализация этих инициатив позволит укрепить историческую преемственность медицинской науки и образования, а также повысит позиции Казахстана в международном образовательном и научном пространстве», – подчеркнул сенатор.
Самое читаемое
- Сваи забивают, мебель трясется: жители аварийного дома в Астане на грани срыва
- В Актобе задержан подозреваемый в убийстве: дело о найденном теле получило развитие
- В Уральске скончался экс-чиновник, подозреваемый в связи с подростком
- День национальной одежды отмечают в Казахстане
- США вводят залог $15 000 за визу