Сенатор предложил пересмотреть условия программ «Береке» и «Игілік» для аграриев

Депутат Сената Алишер Сатвалдиев на пленарном заседании указал на недоступность льготных кредитов для фермеров Шымкента, передает BAQ.KZ.

В депутатском запросе он поднял проблему недоступности льготного кредитования для сельхозпроизводителей Шымкента. По его словам, действующие условия программ «Береке» и «Игілік» не учитывают специфику городских хозяйств, из-за чего значительная часть аграриев не может воспользоваться мерами государственной поддержки.

Как отметил депутат, ключевые требования программ, в частности наличие сельскохозяйственных земель в установленном объеме, становятся для фермеров мегаполиса фактически невыполнимыми.

«Действующие условия программ «Береке» и «Игілік» не учитывают специфику городских хозяйств. Требования по наличию сельскохозяйственных земель становятся для фермеров Шымкента фактически невыполнимыми. В результате значительная часть сельхозпроизводителей не может получить доступ к мерам государственной поддержки», - заявил сенатор.

В связи с этим он поставил перед Правительством ряд вопросов: о пересмотре условий программ для городов республиканского значения, смягчении требований по наличию земель, признании договоров на кормовую базу и аренду земли в качестве альтернативы, а также разработке отдельных механизмов финансирования и дополнительных мер поддержки агропромышленного комплекса Шымкента.