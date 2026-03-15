Сенатор призвал каждого гражданина сделать свой выбор в важный день
В рамках республиканского референдума, депутат Сената Парламента Казахстана Нурторе Жусип пришёл на избирательный участок №129 и сделал свой выбор, передает BAQ.KZ.
После голосования сенатор подчеркнул историческое значение этого дня для страны и отметил, что референдум имеет особое значение для будущего государства.
«Сегодня, 15 марта, можно назвать одним из самых значимых и исторических дней в жизни страны. Проект Основного закона, который будет определять дальнейшее развитие государства, вынесен на обсуждение народа, и теперь его судьбу решает сам народ. Поэтому каждый гражданин должен сделать свой выбор», – отметил Нурторе Жусип.
По его словам, этот выбор станет важным решением, связывающим настоящее и будущее Казахстана. Сенатор также подчеркнул, что референдум открывает путь к построению справедливого, сильного и чистого государства, закладывая фундамент для дальнейшего развития страны.
Напомним, что сегодня по всей стране работают избирательные участки, и граждане делают свой выбор в рамках важного политического процесса.
Самое читаемое
- Иран нанес самую мощную атаку на Израиль с начала конфликта
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
- 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби»
- Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Турции