В рамках республиканского референдума, депутат Сената Парламента Казахстана Нурторе Жусип пришёл на избирательный участок №129 и сделал свой выбор, передает BAQ.KZ.

После голосования сенатор подчеркнул историческое значение этого дня для страны и отметил, что референдум имеет особое значение для будущего государства.

«Сегодня, 15 марта, можно назвать одним из самых значимых и исторических дней в жизни страны. Проект Основного закона, который будет определять дальнейшее развитие государства, вынесен на обсуждение народа, и теперь его судьбу решает сам народ. Поэтому каждый гражданин должен сделать свой выбор», – отметил Нурторе Жусип.

По его словам, этот выбор станет важным решением, связывающим настоящее и будущее Казахстана. Сенатор также подчеркнул, что референдум открывает путь к построению справедливого, сильного и чистого государства, закладывая фундамент для дальнейшего развития страны.

