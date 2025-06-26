Вопрос качества интернет-соединения в сельской местности вновь стал предметом обсуждения в Сенате. Депутат Талгат Жунусов отметил, что, несмотря на отчёты о подключении сёл к интернету, на практике скорость доступа остается крайне низкой, что тормозит доступ граждан к важным цифровым сервисам, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Сегодня не только в сельских населенных пунктах, но даже в крупных городах скорость интернета оставляет желать лучшего. В рамках вашей программы по обеспечению сел интернетом вы нередко отчитываетесь, что столько-то населенных пунктов подключено, но возникает вопрос, насколько этот интернет работоспособен на практике. Современные онлайн-платформы и мобильные приложения требуют достаточно высокой скорости соединения", – заявил сенатор.

По словам Жунусова, жители сельской местности подают онлайн-заявки на получение льготных кредитов для агропромышленного сектора, субсидии, ваучеров на дополнительное образование детей, мест в детских садах и другие услуги. Однако из-за низкой скорости интернета эти платформы зависают уже на первом этапе подачи заявки.

"Пока интернет начинает работать получается, что ни кредитов, ни ваучеров, ни субсидий уже не остается. То есть заявители остаются неудовлетворенными. Насколько инициируемые вами проекты реально повлияют на улучшение качества интернета в сельской местности и какие конкретные меры поддержки предусмотрены для представителей инклюзивного общества в рамках данных инициатив", – обратился к представителю Минцифры сенатор.

С ответом выступил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Досжан Мусалиев. По его словам, из 6 250 сел в Казахстане 4 800 подключены к широкополосному интернету по мобильным технологиям 3G и 4G. Зафиксированным оптическим интернетом обеспечены 2 606 сел, и именно в эту сторону будет двигаться модернизация.

"В данный момент оптика доведена до 1 123 сел и вопрос идет о том, что там есть только мобильная связь, 3G или 4G, технология DSL. Эти технологии обеспечивают связью до 4-5 мегабит в секунду. Сейчас потребление интернета растет. Поэтому именно эта программа направлена на то, чтобы довести оптические линии до конкретных домов в селах", – подчеркнул он.

Также в рамках программы предусмотрена поддержка инклюзивного общества: малые операторы связи, принадлежащие социально уязвимым слоям населения, получат дополнительные баллы в конкурсах. Кроме того, у всех малых и средних операторов связи имеются специальные тарифы для социально-уязвимых слоев населения.