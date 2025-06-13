На X Республиканском форуме отцов, который проходит в Астане, с речью выступил депутат Сената Парламента Республики Казахстан Галиаскар Сарыбаев. Он подчеркнул особую роль отцов в формировании нации и призвал к возвращению уважения к институту семьи как к основе государственной устойчивости, передаёт BAQ.KZ.

"Есть сотни профессий, но ни одна из них не способна заменить профессию отца. Один отец может дать ребёнку то, чего не даст даже сто школ. И это — наш национальный код", — заявил сенатор.

Ссылаясь на данные статистики, он отметил, что ежегодно в Казахстане официально регистрируется от 40 до 50 тысяч разводов. В результате, по его словам, каждый второй брак распадается, а 83% таких семей имеют детей. В стране насчитывается около 400 тысяч одиноких матерей и 60 тысяч одиноких отцов.

"Мы теряем фундамент. Если каждый второй ребёнок растёт в неполной семье — это не только личная трагедия, это удар по будущему страны. Мы обязаны вернуть уважение к отцу как к носителю нравственного стержня", — подчеркнул Сарыбаев.

Сенатор также затронул важность исторической преемственности, духовности и национальной идеологии. Он напомнил, что для казахов всегда было священно слушать старших, почитать учителя и воспринимать слово аксакала как моральный закон.

"История и идеология — неразделимы. Мы должны воспитывать детей не только знающими, но и порядочными, трудолюбивыми, честными. Нацией двигает не техника, а характер", — отметил парламентарий.

Он добавил, что главной задачей сегодняшнего дня должно стать формирование сознательной, трудолюбивой и нравственно зрелой молодёжи. При этом воспитание, по его словам, должно идти не отдельно от образования, а быть его неотъемлемой частью.